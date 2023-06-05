Мбаппе рассказал, чего ждёт от «ПСЖ» в новом сезоне

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о следующем сезоне, который может стать для него последним в составе французского коллектива.

«Чего я жду от следующего сезона «ПСЖ»? Ничего не жду. Я здесь для того, чтобы выходить на поле и играть в футбол. Мне нужно выполнять свой контракт. Я нахожусь здесь ради футбола. Меня все устраивает в клубе», - передает слова 24-летнего нападающего RMC Sport.

Напомним, что срок действующего трудового договора Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года. Ожидается, что форвард затем продолжит карьеру в мадридском «Реале».