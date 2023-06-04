Будущее Лионеля Месси остаётся предметом обсуждений. После ухода из «ПСЖ» звёздного аргентинца слухи связывают с целым рядом клубом, в том числе с «Интер Майами» из МЛС.

Как сообщает в социальных сетях журналист Гиллем Балаге, предложение от «Интер Майами» поступило Месси ещё несколько недель назад. В финансовом плане оно не такое выгодное по сравнению с предложением «Аль-Насра», и оно более сложное, ведь переплетается со сделками с двумя крупными брендами – Apple и Adidas.

Стоит напомнить, что Гиллем Балаге ранее был биографом Лионеля Месси.

Напомним, что об уходе Месси «ПСЖ» объявил в субботу вечером перед заключительной игрой в сезоне.

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