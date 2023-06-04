Филипп Клеман уволен с поста главного тренера «Монако», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отставка произошла после того, как «монегаски» заняли шестое место в чемпионате Франции и не получили права участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

49-летний специалист возглавил «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в январе прошлого года и смог привести команду к бронзовым медалям национального первенства. Его соглашение было рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее он возглавлял «Брюгге» и другие бельгийские клубы