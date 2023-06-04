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Чемпионат Франции. Лига 1

Варианты Месси: Журналист дал коммментарий

04 Июня 2023 • 18:32 Комментировать

«ПСЖ» объявил об уходе из клуба Лионеля Месси. Где продолжит карьеру звёздный аргентинец, пока сказать сложно. Слухи связывают 35-летнего форварда с рядом клубов. В этом списке находятся «Барселона», «Аль-Хиляль», «Интер Майами», «Челси» и «Ньюкасл».

Своими мыслями о будущем Месси поделился журналист из Аргентины Пабло Гравеллоне.

«В Саудовской Аравии надеются, что Месси на новой неделе объявит о переходе в «Аль-Хиляль». В Майами тоже возлагают большие надежды, поскольку «Интер» прилагает все усилия для подписания. «Барселона» зависит от Ла Лиги, и каждый проходящий день играет против неё. Премьер-лига? Эти варианты непродвинутые», - написал Гравеллоне в социальных сетях.

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