Доннарумма: «Месси — лучший футболист в истории»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на уход нападающего Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса из парижского клуба.

«Признаюсь, что для меня было честью играть вместе с такой легендой, как Лео. Хочу пожелать ему и Рамосу успехов в будущем. По поводу свиста болельщиков могу сказать одно — любой делает то, что ему нравится. Месси в любом случае лучший футболист в истории», — цитирует Доннарумму La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что 35-летний аргентинец и 37-летний испанец покинут «ПСЖ» свободными агентами.

По итогам сезона-2022/23 подопечные Кристофа Галтье стали чемпионами Франции.