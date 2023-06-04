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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси ответил Неймару

04 Июня 2023 • 16:50 Комментировать

В субботу «ПСЖ» официально объявил об уходе из клуба звёздного Лионеля Месси. Аргентинец провёл в Париже два сезона.

Форвард «ПСЖ» Неймар трогательно попрощался с Месси, с которым у него ещё во времена выступлений за «Барселону» сложились тёплые отношения. Месси ответил Неймару в комментариях.

«Спасибо, Ней! Было приятно играть вместе и делить день за днём. Я желаю тебе всего наилучшего. Ты крутой футболист и прекрасный человек, что имеет значение. Я очень тебя люблю», - написал Месси.

Где продолжит карьеру Лионель Месси, пока непонятно. Слухи связывают 35-летнего форварда с «Аль-Хилялем», «Барселоной», «Интер Майами», «Челси» и даже «Ньюкаслом».

Месси получил космическое предложение – большее миллиарда евро

Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»

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Лионель Месси ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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