Неймар трогательно попрощался с Месси

Лионель Месси покидает «ПСЖ» после двух проведённых сезонов, о чём было объявлено в субботу. По этому случаю публикацию в социальных сетях сделал другой звездный форвард парижан – Неймар.

«Брат… Получилось не так, как мы думали, но мы перепробовали всё. Было приятно разделить с тобой ещё два года. Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я тебя люблю», - трогательно написал Неймар.

Стоит сказать, что Неймар и Месси ранее пересекались и в другом клубе – в «Барселоне».

Всего за «ПСЖ» Лионель Месси провёл 75 матчей. В них аргентинец забил 32 гола и отдал 35 голевых передач на партнёров.

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