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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси получил космическое предложение – большее миллиарда евро слухи

04 Июня 2023 • 14:49 Комментировать (2)

Лионель Месси покидает «ПСЖ», о чём уже было официально объявлено. Видеть аргентинца в своих рядах очень хочет «Аль-Хиляль» - саудовские клубы как раз принялись собирать звёзд. Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, окружение Месси уже приняло космическое предложение от «Аль-Хиляля». Речь идёт о двухлетнем контракте на сумму, держитесь крепче, в 1,2 миллиарда евро. Получается, что годовой оклад чемпиона мира составит 600 миллионов евро.

При этом отмечается, что сам Месси надеется на возвращение в «Барселону». Футболист верит в то, что каталонцы сделают ему предложение в обозримом будущем. Затягивать с трудоустройством, как это было в 2021 году, Месси не собирается.

Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»

 

Что выиграл Месси с «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
04 Июня 2023 в 15:32
На ремонт и переклейку обоев хватит... Не, надо идти... Нафиг этот футбол... А-ха-ха-ха..🙆..
InterSan
04 Июня 2023 в 15:11
Копейки...... сущие копейки......
Жадность - порок без дна.
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