Лионель Месси покидает «ПСЖ», о чём уже было официально объявлено. Видеть аргентинца в своих рядах очень хочет «Аль-Хиляль» - саудовские клубы как раз принялись собирать звёзд. Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, окружение Месси уже приняло космическое предложение от «Аль-Хиляля». Речь идёт о двухлетнем контракте на сумму, держитесь крепче, в 1,2 миллиарда евро. Получается, что годовой оклад чемпиона мира составит 600 миллионов евро.

При этом отмечается, что сам Месси надеется на возвращение в «Барселону». Футболист верит в то, что каталонцы сделают ему предложение в обозримом будущем. Затягивать с трудоустройством, как это было в 2021 году, Месси не собирается.

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