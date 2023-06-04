Лизаразю - о Месси: «Печально, когда освистывают лучшего футболиста мира»

Бывший защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Биксант Лизаразю осудил болельщиков «ПСЖ» за свист в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Это печально, когда освистывают такого игрока. Месси – лучший футболист мира последних 20 лет», - передает слова Лизаразю Telefoot.

Напомним, что болельщики освистали 35-летнего аргентинца перед последним матчем за клуб против «Клермона» (2:3). После завершения встречи было объявлено об уходе Месси.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Лионель провел 32 поединка, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и 16 результативных передач.