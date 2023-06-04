Эффект Месси: «ПСЖ» потерял больше миллиона подписчиков

В субботу вечером «ПСЖ» официально объявил о том, что Лионель Месси покидает клуб по завершению сезона. В считанные часы после этого объявления гранд Лиги 1 в одной из социальных сетей потерял большее миллиона подписчиков! Судя по всему, немало людей были подписаны на клубный аккаунт парижан только из-за выступления там Месси.

Напомним, что в последнем матче сезона «ПСЖ» на своём поле проиграл «Клермону» с результатом 2:3. В турнирном плане игра уже ничего не решала.

Всего за «ПСЖ» Месси провёл 75 матчей. В них звёздный форвард забил 32 гола и отдал 35 голевых передач на партнёров.

Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»

Чего добился Месси в «ПСЖ»