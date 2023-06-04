Дешам: Мбаппе заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о французском форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Заслуживает ли Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча» в этом году? Да», — заявил Дешам Téléfoot.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 41 мяч и записал на свой счет 10 результативных передач. Напомним, в декабре прошлого года Мбаппе вместе со сборной Франции вышел в финал чемпионата мира, в котором сделал хет-трик. Однако даже это не помогло его команде одолеть аргентинский коллектив.

Трудовой договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 180 миллионов евро.