«ПСЖ» договорился с уругвайским полузащитником

«ПСЖ» договорился с полузащитником лиссабонского «Спортинга» Мануэлем Угарте. Как сообщил журналист Санти Ауна, стороны согласовали пятилетнее трудовое соглашение.

Теперь парижанам нужно договориться со «Спортингом» о сумме компенсации. Португальская сторона хочет выручить с продажи 22-летнего футболиста 60 миллионов евро. При этом эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Мануэль сыграл 47 поединков за лиссабонскую команду во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Его трудовой договор со «Спортингом» рассчитан до середины 2026 года.