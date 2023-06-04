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«ПСЖ» договорился с уругвайским полузащитником

04 Июня 2023 • 11:46 Комментировать

«ПСЖ» договорился с полузащитником лиссабонского «Спортинга» Мануэлем Угарте. Как сообщил журналист Санти Ауна, стороны согласовали пятилетнее трудовое соглашение.

Теперь парижанам нужно договориться со «Спортингом» о сумме компенсации. Португальская сторона хочет выручить с продажи 22-летнего футболиста 60 миллионов евро. При этом эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Мануэль сыграл 47 поединков за лиссабонскую команду во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. Его трудовой договор со «Спортингом» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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