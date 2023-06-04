Президент «ПСЖ» отреагировал на уход Месси

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из парижского клуба.

«Хочу поблагодарить Лионеля за два сезона, проведенных в Париже. Были приятно воочию наблюдать за игрой семикратного обладателя «Золотого мяча». Вклад Месси в «ПСЖ» и Лигу 1 невозможно переоценить. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», - цитирует руководителя пресс-служба клуба.

Месси выступал за парижскую команду с 2021 года. Он покинул клуб в связи с истечением срока трудового соглашения. У аргентинского нападающего есть несколько вариантов продолжения карьеры.