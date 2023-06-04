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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» отреагировал на уход Месси

04 Июня 2023 • 07:38 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из парижского клуба.

«Хочу поблагодарить Лионеля за два сезона, проведенных в Париже. Были приятно воочию наблюдать за игрой семикратного обладателя «Золотого мяча». Вклад Месси в «ПСЖ» и Лигу 1 невозможно переоценить. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», - цитирует руководителя пресс-служба клуба.

Месси выступал за парижскую команду с 2021 года. Он покинул клуб в связи с истечением срока трудового соглашения. У аргентинского нападающего есть несколько вариантов продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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