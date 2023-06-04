Галтье высказался об отношении фанатов «ПСЖ» к Месси

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поведение фанатов команды в отношении звездного нападающего Лионеля Месси.

«Мне не понятно такое отношение к Лионелю. Месси всегда вел себя как большой профессионал, это величайший игрок в истории футбола. У него хорошая статистика в прошедшем сезоне. Поведение болельщиков выглядит нелогичным», - передает слова специалиста Ge.Globo.

Напомним, что Месси покинул парижский клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

В сезоне-2022/2023 аргентинец провел 41 поединок, записав на свой счет 21 забитый мяч и 20 голевых передач.