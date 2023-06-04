Анри отреагировал на свист фанатов в адрес Месси

Легендарный форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри отреагировал на свист болельщиков в адрес экс-нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, покинувшего парижский гранд в статусе свободного агента.

«Месси – первый футболист в истории, который завершил сезон с такой статистикой и которого освистали фанаты», - передает слова Тьерри Actu Foot.

Месси провел в завершившемся сезоне чемпионата Франции 32 поединка, записав на свой счет 16 забитых мячей и 16 результативных передач.

Лионель имеет несколько вариантов продолжения карьеры. В услугах аргентинца заинтересованы «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».