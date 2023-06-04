«ПСЖ» ещё не принял решения по Галтье

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш поведал о том, что клуб до сих пор не определился с будущим главного тренера команды Кристофа Галтье.

«Месси и Рамос – два монстра в футболе, которые ознаменовали историю этого вида спорта. Хочу отметить, что в клубе пока не принято решения по будущему главного тренера и остальных футболистов. Подведем итоги сезона, после чего решим, кто останется», - передает слова Кампуша RMC Sport.

Напомним, что Месси и Рамос покинули «ПСЖ» в статусе свободных агентов. По итогам сезона-2022/2023 парижский клуб стал чемпионом Франции.