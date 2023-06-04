«Труа» повторил застарелый антирекорд Лиги 1

В заключительном туре французского чемпионата «Труа» сыграл вничью с «Лиллем», этот результат не позволил клубу спасти свое место в Лиге 1, но также он означал и то, что «Труа» повторил застарелый антирекорд чемпионата.

Дело в том, что за весь сезон, за все тридцать восемь матчей, «Труа» лишь однажды сыграл «на ноль» - это было 28 декабря прошлого года в матче с «Нантом» (0:0). Доселе лишь однажды команда провела сезон Лиги 1 с одним-единственным сухим матчем - это было в сезоне 1960/1961 с «Труа Сен-Савин» (это совершенно другая команда).

Сезон команда закончила, напомним, на девятнадцатом месте.