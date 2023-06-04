«Анже» потерпел 28 поражений - это повторение антирекорда Лиги 1

В заключительном туре французского чемпионата очередное поражение потерпел «Анже» - аутсайдер чемпионата проиграл «Нанту», который не побеждал почти четыре месяца, и это была уже двадцать восьмая неудача клуба в 38 проведенных в текущем сезоне матчах.

Это означает, что клуб повторил один из самых старых рекордов высшей лиги французского чемпионата. В сезоне 1960/1961 «Труа Сен-Савин» (не путать с сегодняшним «Труа»!) потерпел те же 28 поражений.

И сейчас, спустя более чем шесть десятков лет, такой же «подвиг» выдал «Анже», заканчивающий сезон с 18-ю очками - худший результат среди всех клубов топ-5 чемпионатов Европы.