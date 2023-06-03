«Ренн» и «Лилль» оставили «Монако» без еврокубков

В последнем туре Лиги 1 определялось представительство чемпионата Франции в еврокубках, а именно Лиге Европы и Лиге конференций. На два места претендовали три команды - «Лилль», «Ренн» и «Монако». «Лилль» мучился на выезде с вылетающим в Лигу 2 «Труа» и поделил очки (1:1). С таким же счетом «Монако» играл против «Тулузы», но в итоге уступил 1:2, при этом даже в случае победы он оставался третьим лишним. Дубль Бенжамена Буриго позволил «Ренну» одолеть на выезде «Брест» (2:1) и финишировать четвертым. Это место в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправляется «Лилль». «Монако» же остается без еврокубков вовсе.