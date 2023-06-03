«Ренн» и «Лилль» оставили «Монако» без еврокубков

В последнем туре Лиги 1 определялось представительство чемпионата Франции в еврокубках, а именно Лиге Европы и Лиге конференций. На два места претендовали три команды - «Лилль», «Ренн» и «Монако». «Лилль» мучился на выезде с вылетающим в Лигу 2 «Труа» и поделил очки (1:1). С таким же счетом «Монако» играл против «Тулузы», но в итоге уступил 1:2, при этом даже в случае победы он оставался третьим лишним. Дубль Бенжамена Буриго позволил «Ренну» одолеть на выезде «Брест» (2:1) и финишировать четвертым. Это место в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправляется «Лилль». «Монако» же остается без еврокубков вовсе.
Протокол игры
|52'Диаките Бафоде (0:1)
|(1:1) Лопеш Рони72'
Галлон Готье•Зукру Танги•Палмер-Браун Эрик•Сальмье Йоанн•Бальде Тьерно84' (Бруус Андреас (84') •Ларуси Яссер75' (Мазу Дерек (75') •Куаме Роминигуе75' (Яде Папа Ндиага (75') •Шавалерин Ксавье•Лопеш Рони90' (Тардьё Флориан (90') •Бальде Мама•Угбо Ике
Запасные: Коон Руди•Мулен Жесси•Одоберт Уилсон•Донг Кильян
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Фонте Жозе•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль 26'46' (Веа Тимоти (46') •Гомес Анхель 32'81' (Балеба Карлос (81') •Андре Бенжамин• 15'Уна Адам 56'73' (Жегрова Эдон (73') •Кабелла Реми89' (Байо Мохамед (89') •Бамба Джонатан•Дэвид Джонатан
03 июня. Стадион "Стад де л'Об".
Протокол игры
|13' Буриго Бенжамен (0:1)
|(1:1) Белькебла Арис 36'
|45' Буриго Бенжамен (1:2)
Бизот Марко • Лала Кенни • Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Дюверн Жан-Кевин 75' ( Дембеле Карамоко ( 75') • Белькебла Арис 87' ( Лемарешаль Феликс ( 87') • Лис-Мелу Пьерр • 45'Маньетти Уго 42' 62' ( Камара Махди ( 62') • Дель Кастильо Ромен 74' ( Перейра-Лаже Матиаш ( 74') • Мунье Стив • Ле Дуарон Жереми 75' ( Локо Брэдли ( 75')
Запасные: Кудерт Грегуар • Эрей Кристоф • Элис Альберт • Дари Ашраф
Алемдар Доган • 90'Траоре Амари 86' ( Ассиньон Лоренс ( 86') • Омари Вармед • Родон Джо • Белосьян Женуэль 79' ( Мелинг Биргер ( 79' ) • 83'Буриго Бенжамен 85' 89' ( Угочукву Лесли ( 89') • Сантамария Батист • Майер Ловро • Докю Жереми 86' ( Дуэ Дезире ( 86') • Токо-Экамби Карл 86' ( Мюинга Арно ( 86') • Гуйри Амин 42'
Запасные: Тэт Флавьен • Дамержи Элиас • Дуэ Гела • Салах Ибрагим
03 июня. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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