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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» и «Лилль» оставили «Монако» без еврокубков

03 Июня 2023 • 23:56 Комментировать
Труа
1:1
Лилль
окончен

В последнем туре Лиги 1 определялось представительство чемпионата Франции в еврокубках, а именно Лиге Европы и Лиге конференций. На два места претендовали три команды - «Лилль», «Ренн» и «Монако». «Лилль» мучился на выезде с вылетающим в Лигу 2 «Труа» и поделил очки (1:1). С таким же счетом «Монако» играл против «Тулузы», но в итоге уступил 1:2, при этом даже в случае победы он оставался третьим лишним. Дубль Бенжамена Буриго позволил «Ренну» одолеть на выезде «Брест» (2:1) и финишировать четвертым. Это место в Лиге Европы, а в Лигу конференций отправляется «Лилль». «Монако» же остается без еврокубков вовсе.

Протокол игры  
Труа1:1Лилль
  52'Диаките Бафоде (0:1)
(1:1) Лопеш Рони72'  
Галлон ГотьеЗукру ТангиПалмер-Браун ЭрикСальмье ЙоаннБальде Тьерно 84' (Бруус Андреас ( 84') Ларуси Яссер 75' (Мазу Дерек ( 75') Куаме Роминигуе 75' (Яде Папа Ндиага ( 75') Шавалерин КсавьеЛопеш Рони 90' (Тардьё Флориан ( 90') Бальде МамаУгбо Ике
Запасные: Коон РудиМулен ЖессиОдоберт УилсонДонг Кильян
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеФонте ЖозеРибейро АлександроГудмундссон Габриэль  26' 46' (Веа Тимоти ( 46') Гомес Анхель  32' 81' (Балеба Карлос ( 81') Андре Бенжамин  15'Уна Адам  56' 73' (Жегрова Эдон ( 73') Кабелла Реми 89' (Байо Мохамед ( 89') Бамба ДжонатанДэвид Джонатан
Запасные: Костиль БенуаМартен ЖонасИсмаили ГонсалвесВиржинюс АланЙоро Лени
03 июня. Стадион "Стад де л'Об".
Протокол игры 
Брест1:2Ренн
  13' Буриго Бенжамен (0:1)
(1:1) Белькебла Арис 36'  
  45' Буриго Бенжамен (1:2)
Бизот Марко  Лала Кенни  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан  Дюверн Жан-Кевин   75' (Дембеле Карамоко (   75' Белькебла Арис   87' (Лемарешаль Феликс (   87' Лис-Мелу Пьерр   45'  Маньетти Уго   42'   62' (Камара Махди (   62' Дель Кастильо Ромен   74' (Перейра-Лаже Матиаш (   74' Мунье Стив  Ле Дуарон Жереми   75' (Локо Брэдли (   75')
Запасные: Кудерт Грегуар  Эрей Кристоф  Элис Альберт  Дари Ашраф
Алемдар Доган   90'  Траоре Амари   86' (Ассиньон Лоренс (   86' Омари Вармед  Родон Джо  Белосьян Женуэль   79' (Мелинг Биргер (   79'   83' Буриго Бенжамен   85'   89' (Угочукву Лесли (   89' Сантамария Батист  Майер Ловро  Докю Жереми   86' (Дуэ Дезире (   86' Токо-Экамби Карл   86' (Мюинга Арно (   86' Гуйри Амин   42'
Запасные: Тэт Флавьен  Дамержи Элиас  Дуэ Гела  Салах Ибрагим
 03 июня. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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