Лаборд забил 23-й гол в Лиге 1 головой - это абсолютный рекорд французского чемпионата

В последнем туре французского чемпионата «Ницца» встречается с «Лионом», и один из голов в этой игре забил Гаэтано Лаборд - игрок, который в прошлом мог оказаться в питерском «Зените». Он сделал это головой, хотя, если посмотреть гол, очевидно, что это был не самый сложный мяч в карьере Лаборда. Тем не менее, он стал 23-м в карьере Лаборда в Лиге 1, забитым головой - и это абсолютный рекорд чемпионата с тех пор, как начался сбор таких подробных статистических данных.

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