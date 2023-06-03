Чего добился Месси в «ПСЖ»

Лионель Месси покидает «ПСЖ». Гранд Лиги 1 уже объявил о том, что по завершению сезона звёздный аргентинец уйдёт из клуба.

В «ПСЖ» Месси выступал на протяжении двух сезонов. За это время форвард завоевал три трофея – два чемпионских титула и Суперкубок Франции.

Также стоит отметить, что свой седьмой и последний на сегодняшний день «Золотой мяч» Месси выиграл в конце осени 2021 года, будучи игроком «ПСЖ». Также в период действия контракта в Париже Лео добился, пожалуй, главного успеха в своей карьере – стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Слухи связывают 35-летнего Месси с возвращением в «Барселону», а также с «Аль-Хилялем» и «Интер Майами».

Первые слова Месси об уходе из «ПСЖ»