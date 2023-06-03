Цитата Месси об уходе из «ПСЖ» исчезла

В субботу вечером все спортивные СМИ на планете молниеносно облетела цитата Лионеля Месси об уходе из «ПСЖ». Удивительно, но очень быстро цитата пропала из первоисточника – со странички аргентинского филиала ESPN в социальных сетях. Удалил публикацию с цитатой Месси и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на которого многие ссылались.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. Семикратного обладателя «Золотого мяча» слухи связывают с «Барселоной», «Аль-Хилялем» и «Интер Майами».

В субботу «ПСЖ» проведёт последний матч сезона 2022/2023 – против «Клермона» на своём поле. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

«Аль-Хиляль» назначил дату объявления о трансфере Месси