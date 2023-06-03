Клуб МЛС придумал, как повысить шансы на подписание Месси

«Интер Майами» входит в число клубов, с которыми связывают Лионеля Месси. Ожидается, что звёздный аргентинский нападающий не станет продлевать контракт с «ПСЖ» и скоро окажется в новой команде.

Как сообщает испанский Sport, в «Интер Майами» после расставания с Филом Невиллом хотят пригласить на тренерский мостик Херардо Мартино. В клубе МЛС считают, что с Мартино у руля команды шансы на успешное подписание Месси вырастут. Этот тренер аргентинец, к тому же он уже пересекался с Лео Месси в «Барселоне» и в сборной Аргентины.

Добавим, что на подписание 35-летнего Лионеля Месси также претендуют «Барселона» и «Аль-Хиляль».

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