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Источник: Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии слухи

03 Июня 2023 • 11:18 Комментировать

Испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает Defensa Central.

По данным источника, представители футболиста уже несколько месяцев ведут переговоры с «Аль-Хилялем», который готов предложить контракт на два год с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон. Отмечается, что Рамос хотел бы продолжить карьеру в Европе, но не исключает переезда в Саудовскую Аравию.

Вчера, 2 июня, «ПСЖ»объявил о том, что игра против «Клермона» в эти выходные станет последней для игрока в футболке французского клуба, так как его контракт подходит к концу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос аль-хиляль
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