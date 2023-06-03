Испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает Defensa Central.

По данным источника, представители футболиста уже несколько месяцев ведут переговоры с «Аль-Хилялем», который готов предложить контракт на два год с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон. Отмечается, что Рамос хотел бы продолжить карьеру в Европе, но не исключает переезда в Саудовскую Аравию.

Вчера, 2 июня, «ПСЖ»объявил о том, что игра против «Клермона» в эти выходные станет последней для игрока в футболке французского клуба, так как его контракт подходит к концу.