Орещук подвёл итог карьеры Месси в «ПСЖ»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о карьере аргентинского форварда Лионеля Месси во французском «ПСЖ».

«Вы помните, почему Месси перешёл в «ПСЖ»? Из-за проблем с финансами у «Барселоны». Поэтому Лео и искал выход. Титулы в Париже? Да, это хорошо, но это не его команда. Он не получил удовольствия», - приводит слова Орещука радио «Движение».

Напомним, что Месси выступает за парижский гранд с лета 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом истекает по завершении нынешнего сезона. Среди вариантов продолжения карьеры Лео называются «Барселона» и «Аль-Хиляль».