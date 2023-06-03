«ПСЖ» готовится к отставке Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье покинет команду по завершении нынешнего розыгрыша Лиги 1.

Как стало известно журналистам Lequipe, встреча с «Клермоном» в 38-м туре станет последней для специалиста у руля команды. В ближайшем времени об отставке наставника будет объявлено официально.

Контракт Галтье рассчитан до середины следующего года, однако руководство парижан решило уволить специалиста. На его место сватают звездного португальца Жозе Моуринью, ныне занимающего пост главного тренера «Ромы».

Матч «ПСЖ» - «Клермон» пройдет 3 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.