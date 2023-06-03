Месси получил предложение от клуба МЛС

Всё идёт к тому, что Лионель Месси не станет продлевать контракт с «ПСЖ». В прессе активно обсуждают возможное возвращение аргентинца в «Барселону» или его переезд в Саудовскую Аравию в ряды «Аль-Хиляла». Впрочем, появляются слухи и о варианте с «Интер Майами».

Одной строкой о ситуации Месси написал в социальных сетях известный аргентинский журналист Гастон Эдул.

«Интер Майами» уже сделал предложение Лео Месси. Они хотят иметь его в своём составе с июля», - сообщил журналист в пятницу вечером.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. За клуб Лиги 1 звёздный аргентинец играет два сезона.

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