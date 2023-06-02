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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Роналду могут встретиться на поле

02 Июня 2023 • 13:23 Комментировать

«ПСЖ» на страницах своего официального сайта анонсировал летний предсезонный тур в Японии. В его рамках команда проведёт три матча. Соперниками парижан станут «Аль-Наср» (25 июля), «Сересо Осака» (28 июля) и «Интер» (1 августа).

Таким образом,  25 июля на поле могут встретиться Лионель Месси и Криштиану Роналду. Правда, для этого аргентинец должен продлить контракт с «ПСЖ». Накануне Кристоф Галтье сообщил, что субботняя игра против «Клермона» станет для Месси последней на «Парк де Пренс». Клуб уход звёздного аргентинца не подтвердил, сказав, что тренер имел в виду последний матч этого сезона.

РПЛ подобрала новый клуб для Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср Сересо Осака
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