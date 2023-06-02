Сестра Неймара нашла форварду новый клуб

Рафаэлла Сантос, которая является сестрой форварда «ПСЖ» Неймара, заявила о том, что постарается уговорить брата продолжить карьеру в бразильском клубе «Ботафого». Девушка является болельщицей этой команды.

«Я попробую сделать это. Такой трансфер был бы огромным счастьем для меня и всех жителей города. У меня есть такая возможность», - передает слова Рафаэллы Canal do TF в ютубе.

Неймар защищает цвета «ПСЖ» с августа 2017 года. Трудовое соглашение 31-летнего игрока рассчитано до середины 2025 года.

В сезоне-2022/2023 Лиги 1 нападающий провел 20 поединков, отметившись 13 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.