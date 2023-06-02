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Чемпионат Франции. Лига 1

Кто будет представлять Францию в Лиге чемпионов – 2023/24 эксклюзив

02 Июня 2023 • 14:20 Комментировать

В чемпионате Франции досрочно стали известны участники Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

Франция на будущий сезон делегирует в Лигу чемпионов три команды. Две из них сыграют на групповом этапе, а ещё одной предстоит пройти квалификацию.

Невозможно себе представить, чтобы «ПСЖ» остался без Лиги чемпионов. Пару раз за эру катарских шейхов парижане проигрывали чемпионат, но всё же без главного еврокубка они давно не оставались. В последний раз «ПСЖ» не участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2011/12, но с тех пор неизменно пробивается. Правда, за это время парижский суперклуб только один раз добрался до финала и ещё в одном случае оказался в полуфинале. В последние два сезона «ПСЖ» выбывает на стадии 1/8, но мечтает выиграть заветный трофей. При жеребьёвке групповой стадии столичный клуб будет в первой корзине.

Главной сенсацией чемпионата Франции стал «Ланс», который неожиданно занял второе место. «Кроваво-золотые» порой добиваются подобных геройских достижений, всё же для команды это будет уже третья попытка в Лиге чемпионов. В 1998-м «Ланс» после победы в чемпионате Франции неплохо выступил в главном еврокубке, заняв второе место в группе вслед за киевским «Динамо», но опередив «Арсенал». Правда, в тот сезон в плей-офф выходили не все команды, ставшие вице-победителями квартетов, так что «кроваво-золотые» вылетели. В сезоне-2002/03 «Ланс» стал третьим, опередив «Баварию», но оставшись позади «Милана» и «Депортиво». Наверное, «кроваво-золотые» мечтают о большем в предстоящем розыгрыше, но место в четвёртой корзине намекает, что больших надежд возлагать не надо.

Третье место в чемпионате Франции занял «Марсель» – единственный местный клуб, выигрывавший Лигу чемпионов. «Провансальцам» ещё предстоит побороться за место на групповом этапе. «Марселю» для этого надо будет пройти два раунда, причём в решающем команда точно не будет сеянной. В последние годы «провансальцы» не так часто пробиваются в групповой этап Лиги чемпионов. Начиная с сезона-2013/14 таких случаев было пока только три, и каждый раз команда занимала последнее место в квартете.

Роман Андреев

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