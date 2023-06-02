Возможный новый клуб Месси уволил главного тренера

«Интер Майами» отрапортовал об уходе с поста главного тренера команды Фила Невилла. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Хавьер Моралес.

«Хочу поблагодарить «Интер» за оказанное доверие. Спасибо за то, что сделали меня частью своего проекта. Рад, что внес свою лепту в развитие клуба. Хочу пожелать «Интеру» всего самого лучшего в будущем», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Под руководством Невилла «Интер Майами» играл с января 2021 года. При английском специалисте команда из Флориды провела 90 поединков, в которых одержала 36 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 43 поражения.