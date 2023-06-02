Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Возможный новый клуб Месси уволил главного тренера

02 Июня 2023 • 07:26 Комментировать

«Интер Майами» отрапортовал об уходе с поста главного тренера команды Фила Невилла. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Хавьер Моралес.

«Хочу поблагодарить «Интер» за оказанное доверие. Спасибо за то, что сделали меня частью своего проекта. Рад, что внес свою лепту в развитие клуба. Хочу пожелать «Интеру» всего самого лучшего в будущем», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Под руководством Невилла «Интер Майами» играл с января 2021 года. При английском специалисте команда из Флориды провела 90 поединков, в которых одержала 36 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 43 поражения.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Фил Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
07:26 · Франция. Лига 1
Возможный новый клуб Месси уволил главного тренера
02:40 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о планах «Барселоны» на случай неудачи в сделке по возвращению Месси
00:31 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес признался одноклубникам, что намерен перейти в «ПСЖ»
00:01 · Франция. Лига 1
Аргентинский журналист объяснил, почему «ПСЖ» не подтвердил слова Галтье об уходе Месси эксклюзив
01 Июня
23:40 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Время в «ПСЖ» – лучший отрезок в моей карьере»
23:39 · Италия. Серия А
В Италии считают Тудора главным претендентом на место Аллегри
23:08 · Испания. Ла Лига
Клуб МЛС может пригласить Месси - и затем сдать его в аренду «Барселоне»
22:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» верит в подписание Месси
20:36 · Англия. Премьер-лига
Льорис прокомментировал слухи о возвращении в «Ниццу»
19:34 · Франция. Лига 1
30-летний тренер «Реймса» Стилл продлил контракт
18:28 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто сыграл ключевую роль в переходе Асенсио в «ПСЖ» 2 слухи
18:26 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Асенсио в «ПСЖ»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал хороший европейский клуб для Малкома
17:41 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ»
17:32 · Франция. Лига 1
Французский журналист - о Месси: «Он все ещё слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии»
Все новости
Рекомендуем