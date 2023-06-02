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Чемпионат Франции. Лига 1

Ещё один клуб сделал предложение Месси

02 Июня 2023 • 07:19 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру за пределами Европы. По сообщениям журналистов Sport.es, оформить трансфер 35-летнего аргентинского футболиста хочет «Интер Майами».

Клуб из Флориды предложил форварду четырехлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 50 миллионов евро за сезон. Вместе с Месси американцы хотят подписать испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Контракт Лионеля с парижским грандом рассчитан до конца нынешнего месяца. Среди вариантов продолжения карьеры аргентинского форварда также называются каталонская «Барселоны» и саудовский «Аль-Хиляль», который предложил ему 500 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Интер Майами
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