Ещё один клуб сделал предложение Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру за пределами Европы. По сообщениям журналистов Sport.es, оформить трансфер 35-летнего аргентинского футболиста хочет «Интер Майами».

Клуб из Флориды предложил форварду четырехлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 50 миллионов евро за сезон. Вместе с Месси американцы хотят подписать испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Контракт Лионеля с парижским грандом рассчитан до конца нынешнего месяца. Среди вариантов продолжения карьеры аргентинского форварда также называются каталонская «Барселоны» и саудовский «Аль-Хиляль», который предложил ему 500 млн евро в год.

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