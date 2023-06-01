30-летний тренер «Реймса» Стилл продлил контракт

Главный тренер французского «Реймса», 30-летний тренер Вилл Стилл, официально продлил контракт с командой до 2025 года.

Его младший брат, Николас Стилл, также будет работать в должности помощника тренера.

В текущем сезоне «Реймс» провел под руководством Стилла 30 матчей, 13 из которых выиграл, 10 свел к ничьей, а 7 – проиграл. По итогам розыгрыша Лиги 1 «Реймс» занял в турнирной таблице 11-е место. В Кубке Франции его команда дошла до 1/8 финала. По ходу сезона «Реймс» имел самую длинную беспроигрышную серию среди клубов топ-5 лиг – с сентября 2022 по март 2023 года.