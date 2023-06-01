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Чемпионат Франции. Лига 1

Тудор покидает «Марсель»

01 Июня 2023 • 15:29 Комментировать

Игор Тудор принял решение об уходе с должности главного тренера «Марселя». 45-летний хорват принял окончательное решение после переговоров с руководителями клуба, о чём рассказывает Foot Mercato. Футболистам «Марселя» уже сообщили о том, что Тудор уходит.

С «Марселем» Тудор работал с лета прошлого года. В 47 матчах под руководством хорвата провансальцы добились 27 побед при 7 ничьих и 13 поражениях. «Марсель» занял третье место в чемпионате Франции и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывают Игора Тудора с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор
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