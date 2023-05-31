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Чемпионат Франции. Лига 1

Глава федерации футбола Саудовской Аравии высказался о возможном трансфере Месси

31 Мая 2023 • 18:40 Комментировать

Звёздного Лионеля Месси слухи продолжают связывать с саудовским «Аль-Хилялем». Комментарий на этот счёт дал Ясир аль-Мишаль, который возглавляет футбольную федерацию Саудовской Аравии.

«Честно говоря, у меня нет новостей. Конечно, лично я бы очень хотел видеть Месси в футбольной лиге Саудовской Аравии. Это стало бы ещё одним скачком для нас после переезда Роналду», - сказал аль-Мишаль SSC News.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. У 35-летнего аргентинца также есть возможность вернуться в «Барселону». Каталонцы работают над реализацией этой сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023 Ясир аль-Мишаль
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