«ПСЖ» отменил торжественный ужин из-за инцидента с вратарём Рико

«ПСЖ» сообщил об отмене торжественного ужина клуба и его благотворительного фонда. Ужин планировался на вторник, но не состоялся. Решение принял президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Причиной стал инцидент с голкипером команды Серхио Рико. Как известно, 29-летний футболист в конце прошлой недели получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади.

Во вторник сообщалось, что Серхио Рико до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Испанец проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Серхио Рико не провёл за «ПСЖ» ни одного матча.