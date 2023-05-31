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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» отменил торжественный ужин из-за инцидента с вратарём Рико

31 Мая 2023 • 12:43 Комментировать

«ПСЖ» сообщил об отмене торжественного ужина клуба и его благотворительного фонда. Ужин планировался на вторник, но не состоялся. Решение принял президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Причиной стал инцидент с голкипером команды Серхио Рико. Как известно, 29-летний футболист в конце прошлой недели получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади.

Во вторник сообщалось, что Серхио Рико до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Испанец проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Серхио Рико не провёл за «ПСЖ» ни одного матча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Серхио Рико
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