Месси и Мбаппе - в сборной лучших игроков Лиги 1

Телеканал ESPN назвал 11 лучших футболистов сезона в чемпионате Франции. В их число попали звездные нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Полная версия символической сборной Лиги 1:
Голкипер: Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Кевин Дансо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);
Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валентин Ронжье («Марсель»), Бранко ван ден Бомен («Тулуза»);
Форварды: Лионель Месси («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Александр Ляказетт («Лион»).
Чемпионом Лиги 1 в нынешнем сезоне стал столичный «ПСЖ».
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