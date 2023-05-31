Названа главная цель «ПСЖ» на трансферном рынке

В летнее трансферное окно «ПСЖ» рассчитывает усилить свой состав. Как сообщает TodoFichaes, гранд Лиги 1 нацелился на защитника Антониу Силву из «Бенфики». По данным источника, 19-летнего португальца парижане определили как свою главную трансферную цель.

«ПСЖ» уже начал переговоры по трансферу Антониу Силвы. При этом чемпионы Франции столкнутся с конкуренцией – видеть этого защитника в своих рядах хочет «Реал».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Антониу Силву в 25 миллионов евро. В 46 матчах сезона 2022/2023 19-летний защитник записал на свой счёт пять результативных ударов.