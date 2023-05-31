Солер и Экитике - в числе 11 худших игроков сезона Лиги 1

Эксперты телеканала ESPN представили символическую сборную сезона чемпионата Франции. В нее попали вингер «ПСЖ» Карлос Солер, форвард «Монако» Такуми Минамино и другие футболисты.
Вратарь: Ивон Мвого («Лорьян»).
Защитники: Юсеф Аталь («Ницца»), Маттиа Вити («Ницца»), Джо Родон («Ренн»), Исмаил Якобс («Монако»).
Полузащитники: Мусса Сиссоко («Нант»), Уссем Ауар («Лион»), Карлос Солер («ПСЖ»).
Форварды: Такуми Минамино («Монако»), Камал Сулемана («Ренн»), Уго Экитике («ПСЖ»).
Добавим, что столичный «ПСЖ» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне.
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