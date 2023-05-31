На официальном сайте «ПСЖ» представлены фотографии нового домашнего комплекта формы команды на следующий сезон. Участие в презентации экипировки приняли Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар.

Форма выполнена в традиционных для парижского гранда красном и синем цветах. Техническим партнером клуба является американский производитель экипировки Nike.

Напомним, что «ПСЖ» досрочно стал чемпионом французской Лиги 1. В матче заключительного тура подопечные Кристофа Галтье на своем домашнем стадионе примут «Клермон». Встреча состоится в субботу, 3 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.