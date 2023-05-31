«Галатасарай» готов купить Паредеса

Полузащитник туринского «Ювентуса» Леандро Паредес, который по завершении нынешнего сезона вернется в «ПСЖ», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, рапортует Todofichajes.

Как стало известно источнику, в трансфере 28-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Руководство турецкого гранда готовит предложение по трансферу Паредеса.

Арендное соглашение Леандро со «старой синьорой» истекает в конце следующего месяца.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Паредес поучаствовал в 24 поединках, отметившись одним забитым мячом. В пассиве полузащитника шесть желтых карточек и одно удаление.