Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Галатасарай» готов купить Паредеса

31 Мая 2023 • 09:46 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Леандро Паредес, который по завершении нынешнего сезона вернется в «ПСЖ», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, рапортует Todofichajes.

Как стало известно источнику, в трансфере 28-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Руководство турецкого гранда готовит предложение по трансферу Паредеса.

Арендное соглашение Леандро со «старой синьорой» истекает в конце следующего месяца.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Паредес поучаствовал в 24 поединках, отметившись одним забитым мячом. В пассиве полузащитника шесть желтых карточек и одно удаление.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Угарте
09:50 · Испания. Ла Лига
Хави: «Поверьте мне, возвращение Месси на 99% зависит от него самого»
09:46 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» готов купить Паредеса
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» дал ответ «ПСЖ» по трансферу Эдегора
07:06 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о сорвавшемся трансфере Лаборда в «Зенит»
05:26 · Англия. Премьер-лига
Кантона подался в певцы
00:24 · Франция. Лига 1
Икарди завоевал первый трофей в карьере, не являясь игроком «ПСЖ»
30 Мая
23:46 · Италия. Серия А
У Верратти три варианта в Италии
23:34 · Франция. Лига 1
Неймар назвал любимого пилота Формулы-1
22:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» просит Месси подождать до вторника слухи
22:25 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф поделился подробностями о возвращении Месси
21:25 · Германия. Бундеслига
Фолланд может вернуться в Бундеслигу слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры по хавбеку «Ниццы»
15:53 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» продолжает работать над трансфером Люка Эрнандеса
15:31 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва – запасной вариант «Барселоны», если трансфер Месси не состоится
Все новости
Рекомендуем