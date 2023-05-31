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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси близок к трансферу в новый клуб

31 Мая 2023 • 08:51 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Руди Галетти.

Согласно данным источника, новым местом работы 35-летнего игрока станет «Аль-Хиляль». Руководство саудовского клуба будет платить чемпиону мира 500 миллионов евро в год. Кроме того, бонусные выплаты предусмотрены для отца Лионеля, исполняющего обязанности агента нападающего.

Ожидается, что Месси станет игроком «Аль-Хиляля» после завершения сезона французской Лиги 1.

В текущем розыгрыше чемпионата страны нападающий провел 31 матч, отметившись 16 голами и 16 ассистами.

«ПСЖ» или трансфер: Месси принял решение

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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