Месси близок к трансферу в новый клуб

Звездный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Руди Галетти.

Согласно данным источника, новым местом работы 35-летнего игрока станет «Аль-Хиляль». Руководство саудовского клуба будет платить чемпиону мира 500 миллионов евро в год. Кроме того, бонусные выплаты предусмотрены для отца Лионеля, исполняющего обязанности агента нападающего.

Ожидается, что Месси станет игроком «Аль-Хиляля» после завершения сезона французской Лиги 1.

В текущем розыгрыше чемпионата страны нападающий провел 31 матч, отметившись 16 голами и 16 ассистами.

«ПСЖ» или трансфер: Месси принял решение

Клуб АПЛ хочет подписать Месси