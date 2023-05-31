Стало известно, что мешает трансферу Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси, который дорабатывает контракт с французским «ПСЖ», обеспокоен отсутствием предложения от каталонской «Барселоны».

Согласно информации журналиста Херарда Ромеро, 35-летний нападающий нервничает, поскольку хочет определиться со своим будущим в самое ближайшее время. Игрок не может это сделать из-за неопределенности с «Барселоной».

При этом у Лионеля есть выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии. В подписании нападающего заинтересован «Аль-Хиляль».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца. В этом сезоне он забил 20 голов и отдал 20 ассистов в 39 матчах за парижан.