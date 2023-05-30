Не глупи, Лео: Как Месси может сделать главную ошибку в своей жизни

Будущее Лионеля Месси – главная тема в мире футбола прямо сейчас. Всё идёт к тому, что звёздный аргентинец не останется в «ПСЖ». Он может вернуться в «Барселону», но в последние дни куда более вероятным считается переезд Месси в Саудовскую Аравию. «Все дороги ведут в «Аль-Хиляль», - материал с таким заголовком опубликовала испанская Marca. В нём говорится, что Лионель максимально близок к подписанию контракта с саудовским клубом. Многим не терпится снова увидеть Месси и Роналду в одной лиге, но для аргентинца такой трансфер на данном этапе выглядит сомнительным решением. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями на эту тему.

Отказ от мечты

В последние годы Месси не раз говорил, что на клубном уровне его главной мечтой остаётся завоевание ещё одного трофея Лиги чемпионов. Этот турнир, главный клубный турнир Европы, Лео выигрывал четыре раза – в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах. Переходя в «ПСЖ», Месси подчёркивал нацеленность на победу в Лиге чемпионов, отмечая, что парижане имеют шансы на успех в этом турнире. Тем не менее, в обоих сезонах с Месси «ПСЖ» вылетал из ЛЧ уже по итогам 1/8 финала, уступая «Реалу» и «Баварии».

Если Месси решит уехать из Европы в Саудовскую Аравию, то он откажется от своей мечты. Это был бы не самый красивый шаг в исполнении одного из самых великих футболистов в истории.

Погоня за деньгами

В начале 2021 года в прессу просочилась информация о заоблачных доходах Лионеля Месси в «Барселоне». Аргентинцу тогда прилично досталось – его даже называли главным виновником серьёзных финансовых проблем каталонского клуба. Были и те, кто защищал футболиста. Они говорили, что Лео всегда двигали футбольные мечты, а не купюры. Если Месси в 35-36 лет (день рождения игрока – 30 июня) выберет «Аль-Хиляль», то со стороны это может выглядеть как стремление футболиста погнаться на деньгами.

Спортивная составляющая

Месси и Роналду в одной лиге – это безумно интересно, матчи «Аль-Хиляля» против «Аль-Насра» будут привлекать к себе особое внимание, какого Саудовская Аравия ещё не знала. Но в целом трансфер в «Аль-Хиляль» для Месси не имеет большого спортивного смысла. Вряд ли Лео сейчас спит и видит, как он с «Аль-Хилялем» обходит «Аль-Иттихад» в саудовской лиге, а затем будет биться за победу в азиатской Лиге чемпионов. Месси скоро исполнится 36, он недавно стал чемпионом мира, показав, что ещё не находится на закате футбольной карьеры. Лео рано уезжать доигрывать – он должен ещё как минимум пару лет провести в Европе и решать серьёзные спортивные задачи.

Вернуться в «Барселону» реально

История Месси в «Барселоне» в 2021 году прервалась не лучшим образом, осталась какая-то недосказанность. Для Лионеля было бы красиво вернуться на «Камп Ноу», где его обожают. «Сине-гранатовые» до сих пор испытывают финансовые трудности, однако план по подписанию контракта с Месси у клуба есть. Ничто не мешает Лео пойти навстречу и согласиться на серьёзное сокращение заработной платы. Аргентинец мог бы поиграть за относительно небольшие деньги, а позже, на закате карьеры, уехать в ту же Саудовскую Аравию. Там наверняка будут готовы подписать Месси и через три два-три года. На днях Хави сказал, что вопрос возвращения в клуб зависит только от самого Месси. Было бы интересно увидеть звёздного форварда под руководством Хави.

Чемпионат мира – 2026

Многие ожидали, что Месси завершит международную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Вероятно, так и случилось бы, если бы сборная Аргентины не выиграла мундиаль. Но «альбиселесте» завоевали трофей, и Месси заявил о желании продолжать играть за сборную в статусе чемпиона мира. Похоже, что Лео будет готов выступить и на следующем чемпионате мира в 2026 году. По ходу того турнира аргентинцу «стукнет» 39 лет. Разве это много?

Чтобы в лучшей форме подойти к защите кубка мира в 2026 году, Месси будет разумно продолжать выступать на высоком уровне в Европе.

Не глупи, Лео

Месси подарил фанатам много ярких моментов и фантастических вечеров. Конечно, он вправе выбирать свой путь, как и любой другой человек. Но отъезд Лионеля в экзотический чемпионат уже в 35-36 лет стал бы серьёзной потерей для футбольного мира. Неужели Месси готов отказаться от своей футбольной мечты так рано? Переход в «Аль-Наср» может стать главной ошибкой в жизни звёздного футболиста. Остаётся надеяться, что аргентинец всё-таки решит продолжить выступления на топ-уровне в Европе. Не глупи, Лео!

Александр Тихий