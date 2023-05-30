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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выбирает нового тренера – названы 5 кандидатов

30 Мая 2023 • 17:29 Комментировать

«ПСЖ» ищет нового тренера, который в летнее межсезонье сменит Кристофа Галтье. На страницах авторитетного издания AS рассказывается о пяти кандидатах на пост рулевого гранда Лиги 1. Этот список выглядит так: Жозе Моуринью, Марсело Гальярдо, Луис Энрике, Тьяго Мотта и Абель Феррейра.

Отмечается, что футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш хотел бы видеть на тренерском мостике Жозе Моуринью, с которым у него сложились отличные отношения. А вот фаворитом президента клуба Нассера аль-Хелаифи называется Тьяго Мотта.

Моуринью в настоящий момент работает с «Ромой», а Мотта – с «Болоньей».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью ПСЖ Тьяго Мотта Луис Энрике Марсело Гальярдо Нассер Аль-Хелаифи Абель Феррейра Луиш Кампуш
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