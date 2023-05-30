Появились новости о Рико – вратарь «ПСЖ» до сих пор в тяжёлом состоянии

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико несколько дней назад оказался в больнице после серьёзной травмы головы, полученной в результате падения с лошади. Медицинское учреждение, в котором находится 29-летний футболист, сообщило новости о его состоянии.

«Пациент всё ещё находится в отделении интенсивной терапии после травмы головы. За ним наблюдают специалисты, продолжается лечение. Состояние стабильно тяжёлое», - комментарий приводит Le Parisien.

Ранее сообщалось, что у Серхио Рико выявили кровоизлияние в мозг.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Рико не провёл за «ПСЖ» ни одного матча.