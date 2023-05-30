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Чемпионат Франции. Лига 1

Назван следующий клуб Месси слухи

30 Мая 2023 • 14:34 Комментировать

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. На страницах испанского издания Marca вышел материал под названием «Все дороги Лео Месси ведут в «Аль-Хиляль». В нём утверждается, что вариант с возвращением звёздного аргентинца в «Барселону» отходит на второй план.

«Мечта Саудовской Аравии увидеть Месси и Роналду в их лиге вот-вот сбудется», - пишут журналисты.

Отмечается, что Месси должен подписать с «Аль-Хилялем» двухлетний контракт, по которому его годовой заработок составит чуть более 300 миллионов евро.

«ПСЖ», за который Лео Месси выступает в настоящий момент, до конца сезона осталось провести один матч – против «Клермон Фут».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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