Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. На страницах испанского издания Marca вышел материал под названием «Все дороги Лео Месси ведут в «Аль-Хиляль». В нём утверждается, что вариант с возвращением звёздного аргентинца в «Барселону» отходит на второй план.

«Мечта Саудовской Аравии увидеть Месси и Роналду в их лиге вот-вот сбудется», - пишут журналисты.

Отмечается, что Месси должен подписать с «Аль-Хилялем» двухлетний контракт, по которому его годовой заработок составит чуть более 300 миллионов евро.

«ПСЖ», за который Лео Месси выступает в настоящий момент, до конца сезона осталось провести один матч – против «Клермон Фут».