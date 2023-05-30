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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» поздравил Головина с днём рождения

30 Мая 2023 • 11:06 Комментировать

Сегодня, 30 мая, день рождения отмечает российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Французский клуб поздравил футболиста с праздником.

«Наш футболист сегодня отмечает 27-й день рождения. С днем рождения, Голо», - говорится в публикации клуба.

Александр защищает цвета монегасков с 2018 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 45 поединках во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Ранее было объявлено, что Головин заключил с «Монако» новый контракт до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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