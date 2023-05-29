Месси и Мбаппе - в символической сборной Лиги 1

Во Франции составили символическую сборную по итогам сезона-2022/2023. В число 11 лучших футболистов вошли четыре представителя «ПСЖ»: Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Символическая сборная Лиги 1:
Голкипер: Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба - «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»).
Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»).
Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба - «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»).
Чемпионом Лиги 1 в очередной раз стал столичный «ПСЖ».
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