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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Мбаппе - в символической сборной Лиги 1

29 Мая 2023 • 10:10 Комментировать

Во Франции составили символическую сборную по итогам сезона-2022/2023. В число 11 лучших футболистов вошли четыре представителя «ПСЖ»: Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Символическая сборная Лиги 1:

Голкипер: Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба - «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»).

Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»).

Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба - «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»).

Чемпионом Лиги 1 в очередной раз стал столичный «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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