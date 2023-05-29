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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» уехал на покерный турнир

29 Мая 2023 • 08:13 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Неймар посетил покерный турнир, который состоялся в Монте-Карло в минувший уик-энд. Звездный бразилец предпочел это мероприятие чемпионскому матчу своей команды в Лиге 1.

По сведениям Talksport, во время встречи со «Страсбургом» (1:1) Неймар был на покерном турнире, а на следующий день посетил гран-при Формулы-1.

Напомним, что нападающий выбыл из строя до конца сезона из-за повреждения.

В сезоне-2022/2023 Неймар провел за парижскую команду 29 поединков во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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